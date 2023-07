Aktuell Land

VfB-Sportdirektor Wohlgemuth bestätigt Interesse an Nübel

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat das Interesse des VfB Stuttgart am wechselwilligen Torhüter Alexander Nübel vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München bestätigt, eine schnelle Entscheidung aber ausgeschlossen. »Ja, wir sind in Gesprächen. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden«, sagte Wohlgemuth nach dem 4:0-Erfolg der Schwaben am Samstag im Testspiel beim SSV Reutlingen.