VfB-Quintett für Nagelsmann: Laut Nübel »Krönung« der Saison

Vom Teilnehmer der Abstieg-Relegation zu fünf Nationalspielern im Aufgebot für die Heim-Europameisterschaft - die Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann verdeutlicht die imposante Entwicklung des VfB Stuttgart im vergangenen Jahr. »Das ist jetzt natürlich die Krönung, dass so viele Spieler bei der EM dabei sein dürfen. Ich glaube, es war schon eine sehr, sehr überragende Saison«, meinte Torwart Alexander Nübel, der überraschend für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli berufen wurde.

Am Ende der vergangenen Saison zitterte der schwäbische Fußball-Bundesligist vor der Relegation gegen den Hamburger SV vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit. Nun spielt er in der kommenden Saison Champions League und stellt hinter dem FC Bayern München (6) die zweitmeisten Spieler im deutschen EM-Aufgebot.

Neben Nübel vertreten Stürmer Deniz Undav, Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt, Kapitän Waldemar Anton und Flügelspieler Chris Führich den VfB im derzeitigen Nagelsmann-Team. Einen Feldspieler muss der Bundestrainer noch aussortieren. Dass ein VfB-Quintett dabei ist, sei etwas »sehr, sehr Außergewöhnliches«, sagte Stuttgarts Abwehrchef Anton: »Das ist auch ein Erfolg des VfB, dass so viele von uns dabei sind.«

Am Samstag beenden die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky). Die drittplatzierten Stuttgarter haben sogar noch die Chance auf die Vizemeisterschaft, sollte der FC Bayern München bei der TSG 1899 Hoffenheim patzen.

