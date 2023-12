VfB mit Doppelspitze Guirassy/Undav gegen Werder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart will seinen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga fortsetzen und dem Spitzenduo Bayer Leverkusen und FC Bayern München auf den Fersen bleiben. Im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sollen die formstarken Stürmer Serhou Guirassy und Deniz Undav erstmals gemeinsam in der Startelf stehen, wie Trainer Sebastian Hoeneß ankündigte.

Besonders für Undav, der in der Werder-Jugend einst aussortiert worden war, dürfte es eine spezielle Partie werden. Die Bremer sind seit drei Spielen sieglos und in liegen in der Tabelle nur knapp vor der Abstiegszone.

