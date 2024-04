VfB empfängt Frankfurt zum abendlichen Bundesliga-Topspiel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart will im Abendspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) den nächsten Schritt Richtung Champions League machen. Die Teilnahme an der Europa League ist den Schwaben vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt schon so gut wie sicher, nach Möglichkeit wollen sie ihre bis dahin herausragende Saison aber noch mit dem Einzug in die Königsklasse krönen. Der VfB ist seit zehn Liga-Spielen ungeschlagen und gegen den Tabellensechsten favorisiert.

Inzwischen ist auch der Umbau der Haupttribüne in der Stuttgarter Arena abgeschlossen, gegen Frankfurt wird sie offiziell eröffnet. Für bis zu 200 Besucher bietet sie ein besonderes Highlight: Durch eine Glasfassade können sie einen Blick in den Spielertunnel werfen.

Bundesliga-Tabelle

Kader VfB Stuttgart