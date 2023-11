Aktuell Land

Verurteilter Mörder weiter auf der Flucht

Von dem am Montag entflohenen Schwerverbrecher, der in der Bruchsaler Justizvollzugsanstalt (JVA) einsaß, hat am Mittwoch weiter jede Spur gefehlt. Es habe zwar einige Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, die aber alle nicht zu dessen Ergreifung geführt hätten, sagte ein Polizeisprecher in Pforzheim. Der verurteilte Mörder hatte die JVA unter Aufsicht zweier Beamter am Montagmittag verlassen und war bei dieser sogenannten Ausführung in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflüchtet.