Verurteilter Dieb nach illegaler Einreise wieder verhaftet

Ermittler des baden-württembergischen LKA haben in Lahr (Ortenaukreis) einen 37-Jährigen festgenommen, der 2020 wegen schweren Bandendiebstahls verurteilt worden ist. Der Mann sei nach Verbüßung eines Teils seiner Haftstrafe in sein Heimatland abgeschoben worden, teilten das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mit. Weil er jedoch illegal wieder nach Deutschland eingereist war, wurde er in der vergangenen Woche festgenommen und kam erneut in Haft.