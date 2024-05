Versuchter Totschlag in Esslingen: Untersuchungshaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die beiden Männer, die den Angaben zufolge zum Tatzeitpunkt alkoholisiert waren, befanden sich in einer Arbeiterunterkunft in der Zeppelinstraße. Dort soll es gegen 23 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein spitzer Gegenstand eingesetzt wurde. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde notoperiert. Sein Zustand ist laut Polizei stabil, er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der 42-Jährige wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Sonntagvormittag dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

