Versuchter Totschlag? 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein Mann soll am Donnerstag versucht haben, seine Frau zu erwürgen. Der 32-Jährige aus Zuzenhausen im Rhein-Neckar-Kreis sitzt nun in Untersuchungshaft, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei vom Freitag hieß. Neben versuchtem Totschlag wird ihm ebenfalls gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.