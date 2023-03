Aktuell Land

Versuchter Mord: Prozess gegen »Reichsbürger« aus Boxberg

Am Oberlandesgericht Stuttgart beginnt am 5. April der Prozess gegen einen »Reichsbürger«, der im vergangenen Jahr in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) auf Polizisten geschossen haben soll. Dies teilte eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag in Stuttgart mit. Dem Mann wird mehrfacher versuchter Mord zur Last gelegt. Er hatte der Anklage zufolge zahlreiche Schüsse mit einem Schnellfeuergewehr auf Polizisten abgegeben und zwei Beamte verletzt.