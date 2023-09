Aktuell Land

Versuchter Diebstahl: Kartbahnbesitzer erwischt Diebe

Zwei Männer haben versucht, Motocross-Maschinen im Wert von 7.000 Euro von einer Kartbahn in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) zu stehlen. Der Besitzer entdeckte die beiden am Dienstag, als sie die zwei Maschinen aus dem Gebäude schoben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer der Täter konnte unerkannt flüchten, den Zweiten vor Ort konnten die Beamten festnehmen. Bei dem 28-Jährigen ergab ein Alkoholtest vier Promille. Die Polizei ermittelt nun zu dem weiteren Täter.