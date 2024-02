Aktuell Land

Versuchte Tötung: Mann nach Messerattacke festgenommen

Die Polizei hat einen Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) festgenommen. Der 22-Jährige steht im Verdacht, mit einem Messer einen Busfahrer schwer und einen zur Hilfe eilenden Passanten leicht verletzt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Der Mann sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.