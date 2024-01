Aktuell Land

Versuchte Tötung auf Schulhof: Opfer und Täter kannten sich

Der am Donnerstag in Stuttgart wegen eines versuchten Tötungsdelikts verhaftete 16-Jährige macht keine Angaben zur Tat. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Das Opfer habe den 16-Jährigen namentlich als Täter nach der Tat auf einem Stuttgarter Schulhof am 21. Dezember genannt. Die Gleichaltrigen kannten sich.