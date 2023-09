Aktuell Land

»Verspätet zur Ausrüstungskontrolle«: Geldstrafe für VfB

Weil die Mannschaft am ersten Spieltag dieser Saison »verspätet zur Ausrüstungskontrolle« kam, muss Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart eine Geldstrafe von 10.000 Euro an. Die Partie gegen den VfL Bochum am 19. August habe mit knapp drei Minuten Verspätung begonnen, begründete das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) die Entscheidung. Der Verein habe dem Urteil zugestimmt, es sei damit rechtskräftig, teilte der DFB am Dienstag mit.