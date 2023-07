Verschwinden von 21-Jähriger: Anklage gegen mutmaßlichen Ex

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Mann ist mutmaßlich der Ex-Partner der Frau und sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leiche der 21-Jährigen wurde trotz mehrerer Suchaktionen bisher nicht gefunden. Beamte hatten in Radolfzell am Bodensee ihr Auto gefunden. Weitere Suchaktion in Waldstücken und Gebieten in Eigeltingen-Heudorf und Waldshut-Tiengen waren erfolglos geblieben. Aktuell gebe es keine weiteren Ansätze für Suchaktionen, so die Staatsanwaltschaft.

Die 21-Jährige ist seit dem 19. Februar verschwunden. Sie war von ihrer Familie vermisst gemeldet worden. Der 42-Jährige schweigt laut Anklagebehörde weiter zu den Vorwürfen. Indizien hatten zu dem Verdächtigen geführt, der laut Polizei eine Beziehung mit der jungen Frau hatte. Eine Sonderkommission ermittelt in dem Fall. Über die Eröffnung eines Hauptverfahrens müsse nun das Konstanzer Landgericht entscheiden.