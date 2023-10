Aktuell Land

Versammlung in Weil am Rhein: Gegendemo zurückgedrängt

Eine Versammlung mit rund 300 Menschen hat am Samstagmittag in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) zu Gegenprotesten aus dem linken Spektrum geführt. Die Demonstration sei unter dem Titel »Demo für Frieden, Freiheit und Souveränität« von einer Privatperson angemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Es sei schwierig, die Menschen einem bestimmten Spektrum zuzuordnen. Unter anderem habe auch eine AfD-Politikerin eine Rede gehalten, sagte der Sprecher weiter.