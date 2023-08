Aktuell Land

Verpuffung bei Reinigung von Geldautomaten

Bei einer Verpuffung in einer Bankfiliale in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist eine Frau verletzt worden. Die 33-jährige Mitarbeiterin hatte am Donnerstag einen Geldautomaten mit einem Reinigungsspray von außen gesäubert. Dabei kam es am Automaten zu einer Verpuffung, wie die Polizei mitteilte. Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.