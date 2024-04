Aktuell Land

Verpuffung an Oldtimer: Mann schwer verletzt

Durch die Verpuffung eines Oldtimer-Autos in Stuttgart ist ein Mann schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wollte der 52-Jährige den Wagen der Marke Triumph am Dienstag in einer Garage starten, als es zu der Verpuffung kam. Die Ursache war zunächst unklar. Die Garage brannte aus. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 100.000 Euro.