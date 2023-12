Aktuell Sucheinsatz

Vermisstes Mädchen verließ im Schlafanzug das Elternhaus

Das in Bingen bei Sigmaringen vermisste zwei Jahre alte Mädchen hat ihr Elternhaus am Sonntag wahrscheinlich in einem unbeobachteten Moment zwischen 16.00 und 17.00 Uhr verlassen. Das teilte die Polizei am Montag mit.