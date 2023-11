Aktuell Land

Vermisste Seniorin tot in Donau gefunden

Eine vermisste Frau ist in Schwaben tot in der Donau gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Spaziergänger den leblosen Körper der 86-Jährigen am Dienstag der vergangenen Woche bei Offingen (Landkreis Günzburg) entdeckt. Den Angaben nach gehen die Ermittler von einem Unfall als Todesursache aus.