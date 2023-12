Aktuell Land

Vermeintlicher Streitschlichter schlägt mit Bank auf Auto

Ein 53 Jahre alter Mann hat in Ostfildern (Kreis Esslingen) mit einer Bierbank mehrmals auf ein Auto eingeschlagen - obwohl er eigentlich einen Streit zweier Autofahrer hatte schlichten wollen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich am Vorabend zwei Autofahrer auf einem Parkplatz gestritten. Als der 53-Jährige vermeintliche Streitschlichter daraufhin zu den Fahrzeugen lief, sei er von einem der Streitenden beim Zurücksetzen des Wagens angefahren und leicht verletzt worden.