Vermeintliche Handwerker betrügen Senioren

Drei Männer sollen sich bei Senioren aus Karlsruhe, Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) und Gaggenau (Rastatt) als Handwerker ausgegeben und zahlreiche vermeintliche Reparaturarbeiten geleistet haben. Die Männer im Alter zwischen 22 und 33 Jahren täuschten Mängel an den Häusern ihrer Opfer vor und erbeuteten in den bisher bekannten Fällen nach Schätzungen einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Sie wurden Ende Juli in Karlsruhe und Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) festgenommen, wie eine Sprecherin der Karlsruher Polizei am Freitag sagte. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft.