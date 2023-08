Aktuell Land

Verlorenes Kennzeichen führt zu geflüchteten Autofahrer

Die Polizei hat in Friedrichshafen am Bodensee einen vom Unfallort geflüchteten Autofahrer durch sein dort verlorenes Kennzeichen ausfindig gemacht. Der 23 Jahre alte Mann fuhr am Freitagabend aus einer Tiefgarage raus und gegen ein vorbeifahrendes Auto, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann setzte seine Fahrt fort, ohne zu merken, dass sich durch den Zusammenstoß sein vorderes Nummernschild gelöst hatte.