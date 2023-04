Aktuell Land

Verlobungsfeier endet in Polizeieinsatz

Aus dem Ruder gelaufen ist eine Verlobungsfeier in Karlsruhe. Laut Polizei führten Streitigkeiten in der Nacht zum Ostersonntag zu Körperverletzungen und es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil sich etwa sieben Menschen geschlagen haben sollen. Bei Eintreffen der Beamten bot sich ihnen auf einem Parkplatz nahe der Verlobungsfeier eine unübersichtliche Lage im Dunkeln, sagte ein Sprecher am Dienstag.