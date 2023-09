Aktuell Land

Verletzungen und Rauchgasvergiftung: Mann löscht Brand

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat in Bar Urach (Kreis Reutlingen) ein Feuer selbstständig löschen können. Dabei zog sich der 32-Jährige leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Treppenhaus war zuvor aus bislang ungeklärter Ursache ein Kinderwagen in Brand geraten. Wie der Mann das Feuer genau löschte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.