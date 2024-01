Aktuell Land

Verletzung: Eishockey-Profi Ennis beendet Karriere

Der Eishockey-Profi Tyler Ennis von den Adler Mannheim beendet nach einer Nackenverletzung seine lange Karriere. Der Vertrag mit dem NHL-erfahrenen Stürmer werde zum 30. April in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mit. Als Grund habe der 34-Jährige dem Verein seine schwere Nackenverletzung genannt, die er sich am 21. November im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League gegen den SC Rapperswil-Jona zugezogen hatte.