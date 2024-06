Aktuell Land

Verletzter AfD-Kandidat geht von politischem Motiv aus

Der AfD-Gemeinderatskandidat Heinrich Koch, der in Mannheim mit einem Messer verletzt wurde, geht von einem politischen Motiv der Tat aus. Die Verdächtigen hätten Wahlplakate an dem ganzen Platz »heruntergerockt«, sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Im Netz habe es bereits zuvor Aufrufe zu Angriffen auf AfD-Politiker in Mannheim gegeben.