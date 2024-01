Aktuell Land

Verletzte Frau an Straßenrand: Vorher Pfefferspray-Attacke?

Als Reaktion auf einen Angriff mit Pfefferspray soll ein Mann in Karlsruhe eine mutmaßlich vermummte 17-Jährige mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Jugendliche habe mit einer zunächst unbekannten Begleiterin an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses geklingelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Als der Mann öffnete, soll ihm mindestens eine der beiden Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, woraufhin er ein Messer genommen und in deren Richtung gestochen habe. Hintergründe des Geschehens und die Identität der anderen Person würden ermittelt.