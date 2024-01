Aktuell Land

Verletzte bei Kollision - anrückende Polizei in Folgeunfall

Zwei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Aus zunächst unbekannter Ursache kollidierte ein Autofahrer mit einem Fußgänger, rammte zwei weitere Wägen und überschlug sich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann musste aus seinem Auto befreit werden. Der Unfallverursacher und der 79-jährige Fußgänger wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.