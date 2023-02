Verhaftetes Trio wollte kiloweise Drogen schmuggeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Trio wurde auf dem Rückweg Ende Januar an einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz von einer Spezialeinheit festgenommen. Im Auto waren 2,3 Kilogramm Kokain, 5 Kilogramm Haschisch, sowie eine größere Menge Bargeld. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen unter anderem in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) konnten zusätzlich mehrere Gramm Kokain, zahlreiche Ecstasy-Tabletten, Waffenmunition sowie weiteres Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt werden.

Das Trio wurde einem Haftrichter in Ravensburg vorgeführt. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.



(BERICHTIGUNG der Meldung vom 03. Februar: Ortsmarke und Geocode wurden berichtigt. Richtig ist »Bad Wurzach« (statt: »Leutkirch«). Die Ermittler haben ihre Angaben korrigiert.)

PM Polizei/Staatsanwaltschaft