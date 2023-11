Aktuell Land

Vergärungsanlage soll Klimaschutz stärken

Die Städte Mannheim und Heidelberg wollen ihre Bioabfälle künftig in einer gemeinsamen Biovergärungsanlage verwerten. »Ich begrüße das Vorhaben, welches Teil der Klimaschutzbemühungen beider Städte ist«, sagte die Erste Bürgermeisterin von Mannheim, Diana Pretzell (Grüne), am Dienstag. Der Gemeinderat hatte zuvor für die Gründung eines gemeinsamen Zweckverbandes zum Betrieb der Anlage gestimmt. Die Abstimmung in Heidelberg soll am Mittwoch folgen.