Verfolgungsjagd zwischen Krankenwagen und Auto auf A5

Der 42 Jahre alte Fahrer hupte daraufhin, gab Lichtsignale und schaltete verbotenerweise das Blaulicht ein. Dadurch erschreckte sich die 59 Jahre alte Autofahrerin, lenkte laut Polizei zurück auf ihre Spur und beleidigte den Krankenwagenfahrer mit Gesten. Als die 59-Jährige die Autobahn bei Heidelberg verlies, fuhr der Krankenwagen ihr hinterher.

Daraus entwickelte sich laut Polizei eine Art Verfolgungsjagd, die im Dossenheimer Industriegebiet endete: Die Autofahrerin hielt am linken Fahrbahnrand an - und der Krankenwagen stellte sich quer vor sie, um sie am Weiterfahren zu hindern. Die Polizei ermittelt nun gegen den 42-Jährigen und die 59-Jährige wegen Nötigung im Straßenverkehr.

