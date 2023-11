Aktuell Land

Verfolgungsjagd endet für mutmaßlichen Ladendieb in Bach

Ein Jugendlicher hat in Tübingen mutmaßlich eine Jacke gestohlen und ist auf der Flucht vor der Polizei in einen Bach gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 17-Jährige am Samstagnachmittag die Jacke in einem Laden gestohlen haben und davongerannt sein, als ihn ein Ladendetektiv ansprechen wollte.