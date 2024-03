Aktuell Land

Verfolgungsjagd: Autofahrer unter Warnschüssen festgenommen

Bei der Festnahme eines Autofahrers, der vor der Polizei geflüchtet sein soll, haben Beamte im unterfränkischen Landkreis Würzburg mehrere Warnschüsse in die Luft abgegeben. Der 38-Jährige soll zudem gegen einen Streifenwagen gefahren sowie unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sitze nun in Untersuchungshaft.