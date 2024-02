Aktuell Land

Verfolgungsjagd auf Drogen und mit gestohlenem Nummernschild

Unter Drogen, mit einem geklauten Nummernschild und ohne Führerschein hat sich ein Mann in Karlsruhe eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zudem habe er Kleinstmengen an Drogen dabeigehabt, vermutlich Kokain und Amphetamin, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Im Nachhinein soll er außerdem Verletzungen durch den Polizeieinsatz vorgetäuscht haben.