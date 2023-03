Aktuell Land

Verfolgungsfahrt in Straßburg: Drei Tote bei Zusammenstoß

Bei einer Verfolgungsfahrt nach einem Streit sind im französischen Straßburg beim Zusammenstoß zweier Autos drei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Insassen kamen nach der Kollision am Montagabend unweit des Rheinhafens verletzt ins Krankenhaus, berichtete die Zeitung »Les Dernières Nouvelles d'Alsace« am Dienstag. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber an.