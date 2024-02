Aktuell Land

Verfassungsschutz: Keine extremistische »Unterwanderung«

Rechtsextreme haben nach Einschätzung des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg bislang bei den Protesten von Landwirten nicht die Oberhand. Von einzelnen, teilnehmenden extremistischen Akteuren gehe derzeit kein steuernder Einfluss auf das Protestgeschehen als solches aus, teilte ein Sprecher der Stuttgarter Behörde am Donnerstag mit - also nach der eskalierten Demonstration mit Verletzten vor dem politischen Aschermittwoch in Biberach. »Dem baden-württembergischen Verfassungsschutz liegen auch zum aktuellen Zeitpunkt keine Erkenntnisse zu einer extremistischen «Unterwanderung» der Proteste vor.«