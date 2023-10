Aktuell Land

Verfassungsgerichtshof verhandelt Wahl für Landeszentrale

Die große Mehrheit des Landtags will die AfD nicht im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung haben - nun befasst sich der Verfassungsgerichtshof am 27. November mit dem Thema. Dies teilte das Gericht am Freitag in Stuttgart mit. In dem Organstreitverfahren beanstandet die AfD die abgelehnte Wahl der von ihr vorgeschlagenen Abgeordneten. Sie sehe insbesondere ihre Rechte auf effektive Kontrolle der Regierung sowie auf Gleichbehandlung der Fraktionen beeinträchtigt.