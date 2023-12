Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die beiden Männer hatten im gleichen Mehrparteienhaus in Herrischried (Kreis Waldshut) gewohnt und waren im Februar miteinander in Streit geraten. Beide erlitten Stichverletzungen, die Polizei beschlagnahmte zwei Messer. Einer von ihnen, ein 35 Jahre alter Mann, starb drei Tage später in einem Krankenhaus.