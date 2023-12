Aktuell Land

Verfahren nach Wohnungsbrand mit zwei Toten eingestellt

Ein Wohnungsbrand mit zwei Todesopfern in Stuttgart hatte die Polizei Ende Februar zunächst vor ein Rätsel gestellt, später wurde Anklage erhoben gegen den Mitbewohner der beiden Opfer. Zu einem Prozess gegen den damals 45-jährigen Italiener wird es allerdings nicht kommen. Das Verfahren sei eingestellt worden, weil der Mann in der Zwischenzeit gestorben sei, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft am Donnerstag au Anfrage.