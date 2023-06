Aktuell Land

Vereinzelt fallen mehr Krätze-Erkrankungen auf

In Baden-Württemberg fallen vereinzelt mehr Krätze-Erkrankungen auf. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Landkreisen. Einen starken Anstieg beobachtet aktuell das Kreisgesundheitsamt Biberach: Dort wurden in diesem Jahr aus Gemeinschaftseinrichtungen 49 Fälle bekannt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es in der Region 15 Fälle. »Wir gehen davon aus, dass wir aktuell nur die Spitze des Eisbergs sehen«, sagt Amtsleiter Claus Unger. Mit 169 Fällen in diesem Jahr gab es auch Zunahmen in Einrichtungen im Bereich des Gesundheitsamtes Karlsruhe.