»Es ist einfach der Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen«, sagte Gimber, der 2014 mit der U17-Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet wurde. Sie wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) an den besten Nachwuchsspieler des jeweiligen Jahrgangs verliehen. »Als ich über das Interesse des FCH informiert wurde, musste ich nicht lange nachdenken«, sagte Gimber.

Vereinsmitteilung