Verein will 130 Jahre altes Dampfschiff aus Bodensee bergen

Mit einer Bergungsmission soll im kommenden Jahr ein 130 Jahre altes Dampfschiff aus dem Bodensee gehoben werden. Die Finanzierung dafür stehe, teilte der Präsident des Schiffsbergevereins in Romanshorn, Silvan Paganini, am Mittwoch mit. Das Wrack der »Säntis« liege in 210 Metern Tiefe auf dem Grund des Bodensees. Die Mission sei für Anfang 2024 geplant. »Die Bergung des Dampfschiffs «Säntis» ist für alle Beteiligten eine Reise ins Ungewisse.« Noch nie sei am Bodensee ein derartiges Unterfangen durchgeführt worden.