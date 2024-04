Verein soll illegale Spielhalle betrieben haben

Ein Geldschein wird in einen Fun-Game-Automat geschoben.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Verein in Heilbronn soll illegal eine Spielhalle betrieben haben. Bei einer Durchsuchung seien Spielautomaten, ein Wett-Terminal und Bargeld im fünfstelligen Bereich beschlagnahmt worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Auch eine scharfe Schusswaffe, einen Teleskopschlagstock und eine Schreckschusswaffe fanden die Polizeikräfte am Mittwoch.

Zuvor sei ein Ermittlungsverfahren gegen drei Verantwortliche des Vereins eingeleitet worden. Sie werden unter anderem der gewerbsmäßigen Veranstaltung des unerlaubten Glücksspiels beschuldigt. Der 43 Jahre alte Besitzer der Schusswaffe sei zwischenzeitlich festgenommen worden. Er sei wieder auf freiem Fuß.

Mitteilung