Verdi setzt Warnstreiks im Südwesten fort

Die Gewerkschaft Verdi macht weiter Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Am Donnerstag beteiligten sich über 1700 Beschäftigte an befristeten Arbeitsniederlegungen, wie die Gewerkschaft in Stuttgart mitteilte. Aktionen gab es im Kreis Ludwigsburg, in Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern, in Bad Friedrichshall, bei der Kreissparkasse Ostalb und in den Kliniken in Heidenheim.