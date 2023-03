Verdi mobilisiert noch stärker im öffentlichen Dienst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Angaben von Verdi wird am kommenden Mittwoch in Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden und Konstanz der Nahverkehr bestreikt. Am Donnerstag dann in Esslingen und Heilbronn. In den genannten Kommunen werden zugleich die Beschäftigten von allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung zu befristeten Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Verdi rechnet mit über 20.000 Teilnehmenden an den Warnstreiks in der kommenden Woche.

Bereits seit Wochen bekommen viele Bürgerinnen und Bürger Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu spüren. Verdi und der Beamtenbund dbb wollen damit ihre Forderungen in der laufenden Tarifrunde für die Kommunen und den Bund untermauern. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als »nicht leistbar« abgelehnt. Die nächste Verhandlungsrunde ist Ende März.

Verdi Baden-Württemberg