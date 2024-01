Aktuell Land

Verdi kritisiert Weg zur Pflegekammer: »Nicht ganz fair«

Die Gewerkschaft Verdi hat das Verfahren zur Einrichtung einer Pflegekammer in Baden-Württemberg kritisiert. Der Weg zur Pflegekammer sei für die Pflegekräfte nicht ganz fair, sagte der Landesfachbereichsleiter für Gesundheit und Soziales, Jakob Becker, am Mittwoch in Stuttgart. »Wer ja sagt, muss nichts machen, wer nein sagt, muss begründet innerhalb von sechs Wochen Einwände vorbringen. Von einem demokratischen Quorum kann in diesem Verfahren keine Rede sein«, kritisierte Becker. Sollte die Kammer trotz des Verfahrens zustande kommen, müsse sie »für immer mit dem Makel einer fehlenden echten Legitimation leben«.