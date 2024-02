Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Gewerkschaft Verdi will in der kommenden Woche erneut den Nahverkehr in Teilen des Südwestens bestreiken. Der 1. März werde auch in Baden-Württemberg ein Hauptstreiktag im öffentlichen Personennahverkehr sein, teilte ein Sprecher des Verdi-Landesbezirks nach einer bundesweiten Ankündigung am Donnerstag mit.