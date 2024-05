Aktuell Land

Verdacht des Drogenhandels - zwei Männer in U-Haft

Zwei mutmaßliche Drogenhändler aus Offenburg sind bei Durchsuchungen in acht Objekten festgenommen worden. Die 42-Jährigen sitzen unterdessen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Zuge verdeckter Ermittlungen war bekannt geworden, dass eine größere Menge Marihuana an zwei Tatverdächtige aus dem Raum Offenburg geliefert werden soll, wie es hieß. Deshalb hab es am Dienstag die Durchsuchungen gegeben.