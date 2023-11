Aktuell Land

Verdacht der schweren Brandstiftung: 39-Jähriger in Haft

Weil er vor der Haustür einer Bekannten in Baden-Baden ein Feuer gelegt haben soll, ist Haftbefehl gegen einen 39-Jährigen erlassen worden. Unter anderem wegen schwerer Brandstiftung in Verbindung mit einem versuchten Tötungsdelikt ordnete der Richter Untersuchungshaft an, wie die Polizei am Montag mitteilte.