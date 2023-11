Aktuell Land

Verdacht auf Menschenhandel: Zoll durchsucht Massagestudios

Zollbeamte haben mehrere Massagestudios in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg unter anderem wegen des Verdachts auf Menschenhandel durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Hauptzollamt Singen am Mittwoch mitteilten, waren bei den Durchsuchungen am Dienstag 268 Beamte im Einsatz - darunter auch Kräfte von Spezialeinheiten. Weitere Details unter anderem zu den Orten der Durchsuchungen blieben zunächst unklar.